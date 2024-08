Louis Vuitton Cup, inizia la rincorsa di Luna Rossa Prada Pirelli

Dopo aver raccolto preziose indicazioni dalle regate preliminari, inizia ufficialmente la corsa alla 37a America's Cup, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. Nel pomeriggio di giovedì 29 agosto scatta la Louis Vuitton Cup, competizione che definirà la squadra che sfiderà Emirates Team New Zealand per la conquista della Coppa delle Cento Ghinee. Ad aprire la kermesse saranno Alinghi Red Bull Racing e Orient Express, mentre Luna Rossa Prada Pirelli dovrà vedersela con i Defender di New Zealand e in chiusura di giornata con il sindacato francese.