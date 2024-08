Emirates Team New Zealand spaventa in vista della finale: "Se vinciamo commettendo così tanti errori ..."

AMERICA'S CUP

La squadra oceanica ha commentato la vittoria nelle regate preliminari, andate in onda sul Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset

Emirates Team New Zealand ha fatto la voce grossa nel corso delle regate preliminari di America's Cup. Il sindacato oceanico ha conquistato tutte le prove in programma se si eccettua la sconfitta a sorpresa con American Magic, aggiudicandosi anche un'intricata finale con Luna Rossa Prada Pirelli. Nonostante le difficoltà causate dalle onde presenti nel mare di Barcellona, i Kiwi hanno alzato il trofeo confermandosi l'equipaggio da battere in vista della fase decisiva.

"Non è stata sicuramente la nostra prestazione più bella. Ci siamo complicati la vita da soli, ma siamo assolutamente contenti di aver vinto - ha spiegato a NZ Herald Peter Burling, skipper e timoniere di Emirates Team New Zealand -. Se si possono commettere così tanti errori e vincere comunque una regata, è stata una giornata un po’ difficile anche per noi con la prima, ma siamo davvero felici di aver conquistato questa vittoria”.

La squadra oceanica tornerà in acqua nella giornata di giovedì 29 agosto quando affronterà nuovamente senza aver timori Luna Rossa Prada Pirelli nel Round Robin della Louis Vuitton Cup, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate dell'equipaggio tricolore oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.