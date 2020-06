Tare: "Mazzone, che paura quando parla!"

Igli Tare, attuale ds della Lazio, è arrivato in Italia grazie al Brescia che lo acquistò nel 2001 dal Kaiserslautern. Ecco l'attaccante albanese ospite di una puntata di Controcampo stimolato dalle domande di Luisa Corna e Sandro Piccinini. E se Baggio viene definito "un ragazzo tranquillo, siamo tutti contenti di giocare con lui", per l'allenatore Mazzone c'è un po' più di timore: "E' un uomo pesante, non parla tanto, ma quando parla...". Di Biagio, ospite in studio e concittadino del tecnico, se la ride.