Scudetto Napoli '87: neanche Maradona ci credeva

Per lo spazio "Amarcord" vi proponiamo un sondaggio lanciato dalla nostra redazione nell'estate 1987: i giocatori più rappresentativi del nostro campionato dovevano eleggere la favorita per lo scudetto. Alle spalle c'era un campionato vinto dalla Juventus davanti alla Roma e proprio il bis dei bianconeri era l'ipotesi più accreditata. Solo uno scommetteva sul Napoli, che poi avrebbe vinto: il torinista Junior. Maradona, l'uomo simbolo degli azzurri, votò per la Roma che sarebbe arrivata solo settima.