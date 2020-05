Prisco e l'offerta indecente

Peppino Prisco, storico dirigente dell'Inter era noto per le sue battute nei confronti del Milan. In questa puntata dell'Appello del Martedì rinuncia alla proposta di Umberto Smaila "Se le offrissi la conduzione di Colpo Grosso perché in cambio il Milan finisca davanti all'Inter in classifica, la accetterebbe?". La risposta del Vice Presidente nerazzurro è scontata, ma non manca la solita punta d'ironia.