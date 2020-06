Il calabrese Gattuso: "Perdere un derby è come una mazzata sui c..."

Bruno Longhi con la rubrica "Parla come mangi" affronta il calabrese strettissimo di Gattuso ai tempi del Milan prima di un derby. Dalla reazione che avrebbero i tifosi rossoneri in caso di sconfitta con l'Inter al ricordo di un duro faccia a faccia in campo con Ronaldo il Fenomeno: "Voleva fare con me il salvatore della patria".