Tragedia alla Sydney-Hobart: due velisti muoiono durante la storica regata

Una tragedia si è abbattuta sull'edizione numero 79 della Sydney-Hobart, una delle regate d’altura oceanica più importanti e prestigiose al mondo. La competizione, scattata lo scorso 26 dicembre con ben 105 imbarcazioni al via, ha dovuto far i conti con la scomparsa di Nick Smith e Roy Quaden, imbarcati sugli yatch Flying Fish Arctos e Bowline e morti in un incidente causato dal forte vento. Le imbarcazioni dei due velisti si stavano dirigendo verso la lungo la costa del Nuovo Galles del Sud quando, a causa delle condizioni meteo complicate, sarebbero finiti entrambe per impattare contro i boma (le travi in alluminio che sostengono la base della randa) perdendo così improvvisamente la vita.