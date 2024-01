Super Bowl, chi giocherà i play-off? Tampa Bay, Green Bay, Buffalo e Pittsburgh strappano la qualificazione

FOOTBALL AMERICANO

L'ultima giornata della regular season ha assegnato gli ultimi posti per la rincorsa al titolo conquistato lo scorso anno dai Kansas City Chiefs

© Getty Images La fine della regular season corrisponde con un momento di bilancio per la NFL che ha decretato le quattordici squadre che si giocheranno l’accesso al Super Bowl, in programma il prossimo 11 febbraio a Las Vegas. In un’ultima giornata che vedeva già Baltimore Ravens, San Francisco 49ers, Miami Dolphins, Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Detroit Lions, Cleveland Browns, Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams già sicuri di un posto ai play-off, a guadagnarsi l’accesso alla fase successiva sono stati Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Houston Texas e Pittsburgh Steelers.

Play-off bracket. Quali sono le squadre della NFL qualificate attraverso la Nation Football Conference?

Per il terzo anno consecutivo i Tampa Bay Buccaneers proveranno a giocarsi il Vince Lombardi Trophy che manca dal 2020. In grado di raggiungere per due volte la finale dell’NFL e trionfare in entrambe i casi, la squadra della Florida è riuscita a superare l’addio di Tom Brady aggiudicandosi l’NFC South e ritrovando Baker Mayfield, scaricato dalla maggior parte delle avversarie. Per l’accesso è stato fondamentale la vittoria per 9-0 sui Carolina Panthers che hanno visto nuovamente gli errori di Bryce Young, scelta numero uno del Draft 2023. Con un record di 9-8, i Bucs sono gli unici della divisione meridionale a continuare la propria strada nella Postseason.

Assieme a loro saranno presenti anche i Green Bay Packers che strappano il passaggio del turno per il rotto della cuffia ottenendo la seconda piazza nella sezione settentrionale alle spalle dei Detroit Lions che hanno dominato nettamente il proprio gruppo. Nel match contro i Chicago Bears, già fuori da tutto, la franchigia del Wisconsin ha fruttato le speranze di Jordan Love quale quarterback titolare per il futuro trascinando i Packers a un record di 9-8. Contando i minuti di utilizzo dei vari membri dell’organico, gli uomini di Matt LaFleur diventano la squadra con l’organico più giovane a qualificarsi alla Postseason dal 1977 a oggi.

Super Bowl play-off picture. Chi si è qualificato nell’American Football Conference?

Nonostante la situazione sembrava già chiara, nell’AFC la diatriba non si è decisa direttamente sul campo, ma sulla base dell’incrocio di risultati emersi fra chi il destino lo aveva già ben chiaro. I Jacksonville Jaguars apparivano i favoriti per entrare a tutti gli effetti nella corsa al titolo, ma una sconfitta contro i Tennessee Titans è costata carissimo alla squadra della Florida che ha salutato Derrick Henry, destinato a lasciare la piazza come ricordato dal giro di campo al termine del match. Grazie alla quinta sconfitta dei Jaguars nelle ultime sei uscite, Pittsburgh Steelers si è garantito uno spazio nella Postseason dopo aver atteso in maniera vibrante il match della Sunday Night. La vittoria sui Baltimore Ravens, già sazi per la vittoria dell’AFC North, ha rappresentato una boccata di aria fresca che ha permesso agli Steelers di piazzarsi al terzo posto con un andamento di 10 vittorie e sette sconfitte.

A ringraziare i Jaguars ci sono anche gli Houston Texans che hanno superato per 23-19 gli Indianapolis Colts in uno spareggio per l’AFC South, vinta proprio complice il risultato emerso ventiquattr’ore dopo sul campo di Jacksonville con un record di 10-7. Non hanno invece nemmeno dovuto scendere in campo per esser sicuri di qualificarsi i Buffalo Bills che, alla quinta vittoria consecutiva, colgono il secondo posto vincendo per 14-21 l'incontro del SundNight con i Dolphins Miami.

Come funzionano i play-off in NFL? Chi è già qualificato alla NFL Divisional?

Classifica alla mano, chi potrà saltare il Wild Card Weekend saranno i Baltimore Ravens e i San Francisco 49ers grazie al dominio imposto rispettivamente in NFC e AFC con uno score complessivo di 13-4 e 12-5. La franchigia del Maryland sarà testa di serie numero 1 nella propria divisione andando così ad affrontare la vincente fra gli Houston Texas e i Cleveland Browns. Medesimo discorso per i californiani che saranno accoppiati a chi si imporrà fra i Tampa Bay Buccaneers e i Philadelphia Eagles.

Wild Card Weekend: quando si gioca nella National Football Conference?

Ad aprire il programma del Wild Card Weekend nella parte bassa del tabellone sarà proprio Houston Texas e Cleveland Browns che si sfideranno sabato 13 gennaio alle 22.30 italiane, mentre alle 02.00 di domenica 14 andrà in scena la sfida fra i Kansas City Chiefs, vincitori del Super Bowl nel 2022, e i Miami Dolphins. Quest’ultimi si giocheranno l’accesso per il match della sezione superiore dello schieramento che vedrà anche la partita fra Buffalo Bills e Philadelphia Eagles, in programma sempre domenica 14 gennaio alle 19.00.

Wild Card Weekend: quando si gioca nell'American Football Conference?

La programmazione del Wild Card Weekend proseguirà l’AFL che vedrà alle 22.30 di domenica l’incontro fra Dallas Cowboys e Green Bay Packers le quali conosceranno l’avversario del turno successivo a partire dalle 2 di lunedì 15 gennaio quando il Sunday Night vedrà protagonisti i Detroit Lions e i Los Angeles Rams. A chiudere il lungo fine settimana sarà il match del Monday Night in programma alle 2.15 italiane di martedì 16 gennaio con i Tampa Bay Buccaneers e i Pittsburgh Steelers che punteranno a raccogliere la possibilità di sfidare i San Francisco 49ers.