Mondiali Hockey: ottimo inizio dell'Italia, battuto 8-3 il Cile. Ora sfida al Portogallo

MONDIALI HOCKEY PISTA

A San Juan gli Azzurri chiudono il primo tempo sul 5-1 e controllano nella ripresa. Le ragazze giocano una grande gara, ma cedono di misura con l'Argentina

© Marzia Cattini L’Italia debutta al Mondiale senior battendo 8-3 il Cile, al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. E dire che l’esordio nel torneo iridato nascondeva mille incognite, dall’ambiente, all’avversario, storicamente ostico. Invece gli Azzurri di Bertolucci hanno dominato il match con autorità, sbloccando il punteggio dopo 83 secondi, grazie a Federico Ambrosio. Il vantaggio ha consentito di condurre in porto un agevole primo tempo, chiuso con un secco 5-1. Merito anche di una difesa aggressiva e di poche palline perse, segnale di una solidità di squadra che è già a buon punto. La ripresa è stata contrassegnata da un sostanziale control game, in cui l’esordiente Stefano Zampoli (subentrato a Gnata ad inizio ripresa) è stato raramente chiamato ad eseguire interventi decisivi. Per l’Italhockey a segno Gavioli, Ambrosio e Verona con una doppietta, oltre a Compagno e Malagoli, autori di una rete a testa. L’Italia ora è in testa al Girone A insieme al Portogallo, che si è sbarazzato della Francia con un eloquente 5-1. L'Italia femminile invece è stata invece sconfitta per 2-1 dalle padrone di casa dell'Argentina, chiudendo in vantaggio il primo tempo grazie al gol della capitana Pamela Lapolla. Inevitabile il ritorno delle forti sudamericane, che nella ripresa rimontano, nonostante la strepitosa prestazione del portiere Viki Caretta, che neutralizza anche tre rigori. Nell’altro girone spettacolare 4-2 dell’Argentina sulla Spagna, davanti ad oltre 6 mila spettatori, che stanno rendendo speciale questo mondiale.

Italia - Portogallo è già decisiva per il primo posto

Ora si scende di nuovo in pista: alle 16.00 Italia-Colombia del Campionato Mondiale Femminile, con le Azzurre decisamente favorite. Alle ore 23.45 la squadra maschile sfiderà il Portogallo, campione del Mondo in carica, in una gara che potrebbe valere anche la prima posizione. Gli ultimi due scontri diretti si sono chiusi in perfetti parità, con il punteggio di 4-4, con i lusitani che hanno mostrato di soffrire maledettamente l’Italia.

La situazione del World Skate Games Argentina 2022

Gruppo A

Italia - Cile 8-3

Portogallo - Francia 5-1

Italia e Portogallo 3 punti, Francia e Cile 0.

Gruppo B

Angola - Mozambico 5-2

Argentina - Spagna 4-2

Angola e Argentina 3 punti, Spagna e Mozambico 0.

Paolo Virdi