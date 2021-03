Ginnastica, Vanessa Ferrari positiva al Covid-19: Europei in bilico

Vanessa Ferrari è risultato positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa ginnasta di Orzinuovi con un post social per spiegare la propria situazione: "Ho iniziato a stare male con tutti i sintomi influenzali dopo la gara di Ancona, quindi adesso sono in quarantena. Sono costretta a fermarmi e non so quando potrò riprendere gli allenamenti". Si complica la preparazione per gli Europei di Basilea di fine aprile.