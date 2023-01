Dakar 2023: Audi pronta ad affrontare la seconda parte del rally-raid

LA SITUAZIONE

Alla grande soddisfazione per la competitività tecnica dell'Audi RS Q e-tron E2 si è contrapposta la delusione per una serie di imprevisti occorsi durante la gara

© Audi Mix di emozioni contrastanti per il Team Audi Sport nella prima metà della Dakar 2023: a due vittorie di tappa e ai primi tre giorni di leadership da parte dell'Audi RS Q e-tron E2 hanno fatto seguito severe battute d'arresto per tutti e tre gli equipaggi dei quattro anelli.

Mattias Ekström/Emil Bergkvist erano in testa dopo il prologo, mentre Carlos Sainz/Lucas Cruz hanno condotto il rally-raid più difficile al mondo nei due giorni successivi. Imprevisti e incidenti nel corso delle tappe più dure hanno sensibilmente rallentato gli alfieri Audi. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger, in seconda posizione assoluta dopo la quarta prova speciale, sono stati costretti al ritiro a causa di un atterraggio particolarmente violento da una duna.

La Dakar 2023, il rally-raid più impegnativo al mondo, è riuscita ancora una volta a sorprendere i concorrenti con le straordinarie difficoltà del percorso, causando repentini cambiamenti in classifica. Le piste pietrose immediatamente successive al prologo hanno provocato ben 14 forature in quattro tappe per i tre esemplari di Audi RS Q e-tron E2. I tratti ad alta velocità disseminati di erba di cammello, caratteristici della quinta tappa, hanno portato al limite le sospensioni e la scocca delle vetture, oltre al fisico di piloti e navigatori. Altrettanto ostica, la pioggia battente non solo ha alterato il terreno, indurendo la sabbia in modo inaspettato, ma ha anche costretto a frequenti modifiche del percorso e del programma di gara.

Arabia Saudita amara per Stéphane Peterhansel, soprannominato "Mister Dakar" grazie alle 14 vittorie assolute, atterrato da una duna con estrema violenza nel corso della sesta tappa. Episodio in seguito al quale il navigatore Edouard Boulanger ha accusato forti dolori alla schiena ed è stato elitrasportato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una lesione vertebrale. Audi è intervenuta perché Boulanger venisse prontamente trasferito i n Germania.

Carlos Sainz/Lucas Cruz hanno divelto la ruota anteriore sinistra atterrando dalla medesima duna. La riparazione, lunga e complessa, ha comportato oltre 18 ore di ritardo, relegando nelle retrovie i tre volte vincitori della Dakar. Il giorno seguente, Sainz si è fermato in prova per aiutare il compagno di squadra Ekström, anch'esso afflitto da un danno a una sospensione, perdendo ulteriore terreno.

"Ovviamente non è la Dakar che avevamo auspicato", afferma Rolf Michl, Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH e Responsabile delle attività sportive internazionali del Brand. "Tuttavia, con nove podi in oltre 3.000 chilometri di gara, abbiamo dimostrato la competitività di Audi RS Q e-tron e del suo innovativo concept tecnico. Il nostro obiettivo, ora, è conquistare le singole tappe". Uwe Breuling, Responsabile Veicoli Speciali Audi Sport, aggiunge: "Anche se le battute d'arresto hanno costituito una doccia fredda, all'interno del team nessuno si è scoraggiato. Audi Sport continua a lavorare al fianco di Q Motorsport per preparare ogni giorno le vetture in modo ottimale, raccogliere dati, sviluppare ulteriormente il prototipo elettrico con range extender e portare a termine la Dakar".