Antonella Mosetti: «Tornerei con Montano!»

Showgirl, tifosissima, non è mai stata a Formentera nella sua vita, un passato a “Quelli che il calcio”, un presente come ospite a “Tikitaka”. Tifosa della Roma. Corteggiatissima dalle giovani promesse del calcio. Ecco la sua calda estate raccontata a Sport Mediaset.

D. Per quale squadra tifi?

R. Mio nipotino Tommaso gioca nella Lazio esordienti ed è un fenomeno. In casa mia si respira solo Lazio. Unica pecora nera della famiglia: io. Tifosa della Roma. Amici della Roma, ex fidanzati romanisti, eccetera...

D. Il calciatore più sexy?

R. Cristiano Ronaldo.

D. Sai che è tornato single?

R. Appena l'ho scoperto, ero felice. Ma dopo Irina c'è il nulla. Lei è la più bella. Lui è il mio sogno proibito. Lo vedo e provoca qualcosa. Bollori strani. Litigo con mia figlia Asia. A me piace un po' zingaro, bello e maledetto. Asia invece è ancora legata all'immagine di David Beckham.

D. Antonella, vacanze da single o fidanzata?

R. Felicemente single. Sono diventata abbastanza selettiva. A quasi quarant'anni cerco la serenità.

D. Tu però hai frequentato qualche calciatore (Guazzo, Corvesi, ndr)?

R. Acqua passata. Due storie le ho avute ma senza menzionarli. In tanti, da sempre, ci provano.

D. Fuori i nomi?

R. Mi fa sorridere che piaccio molto ai giovani calciatori. Ma giovanissimi! Io ho bisogno dell'uomo maturo. Niente nomi. Certo se dovesse capitare l'incontro magico, non disdegnerei.

D. Antonella dunque sexy “milf” per i giovani della serie A!

R. Non dai, non posso avere questa immagine. Non cerco questo.

D. Dopo Aldo Montano lei ha dichiarato di non aver amato più.

R. Con lui ho toccato l'amore più importante. Ricominciare è dura. Come se avessi un blocco. Lui è stato un uomo speciale.

D. Torneresti con Aldo?

R. Lo sento ogni due giorni. Che dire, non ho mai pensato al ritorno di fiamma. Certo se si mettesse di impegno, potrei crollare. Sarebbe bello. E magari facciamo anche un figlio. Lo dico, sognando. Io sembro appariscente ma dentro sono una ragazza all'antica maniera.

D. Chi è la “wags” più bella?

R. Melissa Satta oggi è senza dubbio la più bella.

D. L’allenatore più sexy?

R. Mister Leonardo mi è sempre piaciuto molto.

D. Per la Roma sarebbe disposta a...

R. Spogliarmi ma in costume color carne come Sabrina Ferilli. Ma ne deve valer la pena.

D. E se tua figlia dovesse portarti in casa un bomber?

R. La vedo dura. Il suo fidanzato studia medicina. Fai tu. Comunque non giudicherei.

D. Andrai a Formentera?

R. Penso di essere l'unica che bazzica in tv a non aver mai messo piede alle Baleari. Forse quest'anno rompo il tabù.

D. Sa che la Isla è piena di calciatori?

R. Non quando vado io. Saranno già in ritiro. Via libera...