Giro d'Italia, Greipel si prende tappa e maglia rosa

6 maggio 2017

La temuta seconda tappa del Giro d'Italia 2017, 221 km da Olbia a Tortolì con due gran premi della montagna e l'incognita del forte vento laterale, non regala sorprese come ieri col guizzo di Lukas Pöstlberger e si conclude con una volata di gruppo. La frazione vede 5 uomini andare in fuga all'inizio - Owsian, Teklehaimanot, Koshevoy, Shalunov e il veneto Andreetta - ma il vantaggio dei battistrada non raggiunge mai i 7 minuti e ai -35 il gruppo torna compatto.



Nel finale nervoso è la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali a mettersi in testa a tirare, soprattutto in discesa, poi negli ultimi km sono le squadre dei velocisti a fare l'andatura, con l'Orica-Scott, la Lotto-Soudal e la Quick Step-Floors in grande evidenza. La volata è ovviamente tutta d'un fiato e a vincere con buon margine è il tedescone Andrè Greipel che firma il suo settimo successo al Giro e conquista anche la maglia rosa. Secondo è Roberto Ferrari della UE-Emirates, terzo è il belga della Trek-Segafredo Jasper Stuyven, con la maglia bianca di miglior giovane, mentre quarto è il colombiano Fernando Gaviria della Quick Step-Floors che è protagonista di un leggero contatto con l'australiano Caleb Ewan, il grande favorito di giornata, che perde il pedale e vede sfumare le sue possibilità allo sprint. Nella top ten anche Sbaragli, quinto, Battaglin, sesto, e Valerio Conti, decimo.



Domenica terza e ultima tappa in Sardegna prima del trasferimento in Sicilia: frazione ancora per velocisti di 148 km da Tortolì a Cagliari.