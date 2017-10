WRC 7, il nuovo trailer celebra il ritorno della Toyota nei rally

10 ottobre 2017

Per gli appassionati di rally, WRC 7 è l'ultima, imperdibile, puntata di quello che è considerato IL videogame per eccellenza. E il più recente trailer presentato da Bigben e Kylotonn è dedicato alla debuttante Toyota Yaris nell'anno in cui la Casa giapponese è ritornata nel mondiale rally dopo 17 anni di assenza. Proprio WRC 7 è il primo gioco dove è possibile guidare la Yaris in versione WRC 2017.

I piloti del team Toyota Gazoo Racing hanno reso splendente il ritorno dell’azienda nipponica nel mondo del WRC, con Jari-Matti Latvala che ha vinto il secondo round del Rally di Svezia e Esapekka Lappi con ha bissato il successo Toyota in Finlandia. In WRC 7 i fan hanno tutta l’atmosfera del World Rally Championship 2017: le auto e i piloti ufficiali, 13 rally che attraversano i quattro continenti, 52 special stages ambientati su superfici innevate, superfici fangose e tratti ghiaiosi con rocce sporgenti, il tutto al volante delle moderne auto WRC. In WRC 7 ci sono macchine più potenti, fisica più realistica, tappe più lunghe e una modalità eSports per tenere i fan attaccati al sedile del pilota per tutto l’anno.



WRC 7, il gioco ufficiale del FIA World Rally Championship (WRC) 2017, è disponibile per PlayStation®4, Xbox One e PC dal 15 Settembre 2017.