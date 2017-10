The Elder Scrolls Online: prezzo e pubblicazione del DLC "Clockwork City"

10 ottobre 2017

Il DLC "Clockwork City" per The Elder Scrolls Online ha ora un prezzo e una data di pubblicazione: il nuovo DLC per ESO sarà pubblicato il 23 ottobre per PC/Mac e il 7 novembre per PlayStation 4 e Xbox One. Clockwork City sarà gratuito per tutti i membri di ESO Plus e sarà disponibile per l'acquisto al prezzo di 2.000 corone tramite Crown Store in gioco per tutti gli altri giocatori. Il DLC Clockwork City è disponibile per tutti i giocatori e non richiede ESO: Morrowind. Oltre alla versione base del gioco, sarà inoltre disponibile la Clockwork City Collector's Bundle, che includerà il DLC, l'animale Clockwork Skeevaton (Skeevaton meccanico), la cavalcatura Kagouti Fabricant (Fabbricatore Kagouti) e cinque Crown Experience Scrolls (pergamene dell'esperienza). I giocatori potranno acquistare la Collector's Edition per 4.000 corone tramite Crown Store in gioco.