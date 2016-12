Nintendo lancerà NX nel 2016. PlayStation Neo arriverà prima?

Sono iniziate le grandi manovre nel mondo dei videogiochi. Entro fine anno, infatti, potrebbero esserci tre nuove console sul mercato.



Se Nintendo, reduce dal fallimento del Wii U, ha annunciato ufficialmente che la sua prossima console, chiamata in codice NX, arriverà sul mercato nel 2017 accompagnata da un nuovo capitolo di The Legend of Zelda, Sony e Microsoft non stanno a guardare.



Secondo i rumor, infatti, entrambi i colossi starebbero pensando ad una rivisitazione delle loro console. Sony starebbe lavorando ad una versione Neo di PlayStation 4, una versione con maggiore potenza di calcolo e memoria in modo da consentirle di supportare i giochi in 4K e quelli pensati per la realtà virtuale.



Microsoft, invece, starebbe "semplicemente" pensando ad una versione Slim di Xbox One.



L'appuntamento è dunque rimandato all'E3 che si terrà a giugno a Los Angeles, la fiera dedicata al mondo dei videogiochi più grande al mondo, ovvero il momento nel quale i maggiori colossi dell'intrattenimento si danno appuntamento e si sfidano a suon di annunci roboanti.