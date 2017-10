Fifa 18: finalmente è arrivato

29 settembre 2017

Oggi, Electronic Arts Inc. ha lanciato FIFA 18 per PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch™, PlayStation®3 e Xbox 360*. Il gioco più bello del mondo attenua il confine tra il mondo reale e quello virtuale dando vita a giocatori, squadre e atmosfere con nuove caratteristiche di gioco, compresa la tecnologia di animazione Real Player, un sistema di dribbling migliorato, la personalità dei giocatori e momenti epici*. FIFA 18 presenta una modalità Ultimate Team™ ancora più coinvolgente, con l'introduzione delle ICONE FUT che comprendono alcune delle più grandi leggende del calcio, disponibili in tre versioni esclusive dedicate ad altrettanti periodi delle loro straordinarie carriere. Inoltre, Alex Hunter fa il suo ritorno con il secondo capitolo de Il Viaggio, la modalità storia di FIFA acclamata dalla critica. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di FIFA 18, vai: https://www.easports.com/it/fifa/features



"Giocando a FIFA 18, credo che la prima cosa che salta subito all'occhio sono i benefici offerti dal motore di gioco Frostbite, il livello di dettaglio raggiunto dal gameplay per garantire una fedeltà nei controlli senza precedenti e l'impegno messo nelle modalità come FUT, la Carriera e Il Viaggio per renderle ancora più avvincenti", queste le parole di David Rutter, VP e GM di EA SPORTS. "FIFA 18 è disponibile da oggi in più di 50 paesi e in 19 lingue. Non ho mai visto il team così orgoglioso al lancio del gioco e sono certo che i fan godranno di ore e ore di divertimento con FIFA 18".



I giocatori potranno continuare la carriera di Alex Hunter nella modalità Il Viaggio: Il ritorno di Hunter, su PS4™, Xbox One e PC. Questa stagione Alex porterà la sua classe in giro per il mondo, con la possibilità di vestire la maglia di club prestigiosi come l'Atlético Madrid, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco e i LA Galaxy. Lungo il proprio cammino, Alex si imbatterà in un cast stellare che comprende fuoriclasse del calibro di Antoine Griezmann, Thierry Henry, Dele Alli, Rio Ferdinand, James Harden e molti altri, insieme a qualche nuovo personaggio a sorpresa e al ritorno di alcuni beniamini dei fan. Riuscirà Hunter ad affermarsi come una stella del calcio mondiale o gli sconvolgimenti nella sua vita personale e professionale si riveleranno troppo grandi da superare?



Il lancio di FIFA 18 coincide anche con l'inizio di una nuova grande stagione per la modalità Ultimate Team, che quest'anno può contare sulla presenza delle ICONE FUT. I possessori di PlayStation®4, Xbox One, PC e Nintendo Switch™ potranno scendere in campo al fianco di alcune delle più grandi leggende del calcio, tra cui Ronaldo Nazário, Diego Maradona, Ronaldinho, Pelé e tanti altri. Ogni ICONA FUT sarà disponibile in tre versioni distinte, che corrispondono ad altrettanti periodi della loro straordinaria carriera. La modalità per giocatore singolo Squad Battles fa il suo debutto nella serie e consentirà agli utenti PS4™, Xbox One e PC di sfidare le squadre create dai membri della community, dagli influencer e dai giocatori professionisti in cambio di premi in FUT.



FIFA 18 contiene numerose funzionalità anche nella versione per Nintendo Switch™, con la presenza delle modalità preferite dai giocatori, come la Carriera, Ultimate Team e Stagioni in locale, nella quale fino a quattro amici possono gareggiare in partite testa a testa con due console Nintendo Switch™. FIFA 18 per Nintendo Switch™ presenta inoltre una serie di comandi che sfruttano al meglio le caratteristiche peculiari della console e le svariate configurazioni (base, portatile e da tavolo), oltre a supportare il Nintendo Switch Pro Controller. FIFA 18 è anche il primo titolo di EA per questa piattaforma.



FIFA 18 è stato sviluppato da EA Vancouver e da EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo a partire da oggi su PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch™, PlayStation®3 e Xbox 360*.



Che serva a lanciare nuove carriere per streamer o influencer, ad aiutare a promuovere l'ultimo successo discografico o a ispirare la creazione di un nuovo tipo di squadra, EA SPORTS FIFA è più di un semplice videogioco. Guarda lo spot di lancio ufficiale https://www.youtube.com/watch?v=gm-70eQVzlQ



I membri EA Access e Origin Access riceveranno uno sconto del 10%** acquistando la versione digitale di FIFA 18 su Xbox Live e Origin.



