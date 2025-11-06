Logo SportMediaset

eicma 2025

Royal Enfield, ecco la Himalayan Black

La 48 cv, monocilindrica, leggera e che consuma poco.

06 Nov 2025 - 12:24
00:50 