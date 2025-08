Il ritorno di un mito: ecco THEC64 mini - Black Edition

Questa edizione speciale offre:

• Una nuova finitura nera opaca e lucida per la console e la tastiera.

• Replica in scala al 50%.

• 25 giochi Neo-Retro preinstallati, molti dei quali rivisti per THEC64 mini - Black Edition.

• Uscita plug-and-play ad alta definizione 720p, 50 o 60Hz tramite HDMI per i moderni televisori.

• Le porte USB multiple supportano il collegamento di joystick, gamepad, chiavette USB e tastiere.

• Quattro slot di salvataggio per ogni gioco.

• Un joystick USB micro commutato per un'autentica azione arcade, in uno schema di colori coordinato.



Alcuni punti salienti della selezione di giochi:

• Sam's Journey - Il platform di Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler).

• A Pig Quest - Un gioco d'azione e avventura del 2023 del Piggy 18 Team (96% Zzap! Gold Medal).

• Hessian - Uno sparatutto cyberpunk di Covert BitOps (93% Zzap! Sizzler).



La lineup completa di giochi preinstallati include:

Yeti Mountain • Spinning Image • Steel Ranger • A Pig Quest • Hessian • Joe Gunn: Gold Edition • Hunter's Moon Remastered • It's Magic 2 • Runn 'N' Gunn • Guns 'N' Ghosts • Metal Warrior Ultra • Millie & Molly • Rocky Memphis: The Legend of Atlantis • Good Kniight • Planet Golf • Nixy and the Seeds of Doom • P0 Snake • Grid Pix • Caren and the Tangled Tentacles • Ooze: The Escape • Sam's Journey • Shadow Switcher • Pains 'N' Aches • Knight 'N' Grail • Galencia