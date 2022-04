Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro: aria fresca in casa nel massimo della silenziosità

la prova

Il purificatore igienizza l'aria che circola nelle mura domestiche ma non solo: via i cattivi odori, monitoraggio di PM2.5 e PM10, sensore di temperatura

Il purificatore d'aria è divenuto sempre più d'interesse col passare dei mesi, una spinta dovuta alla pandemia che da un lato ci ha costretto a igienizzare quante più superfici possibili e dall'altro ci ha spinto ad avere un occhio di maggiore riguardo anche all'aria che respiriamo nelle nostre case. Se oltre all'utilità si cercano quelle funzioni che nel 2022 non possono mancare in una smart home e anche un oggetto che possa stare bene praticamente ovunque, è impossibile non considerare lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. L'azienda cinese mette sul piatto un design gradevole: ci troviamo di fronte a un piccolo "monolite" nel classico bianco di Xiaomi dalle dimensioni generose di 275 x 275 x 680 mm che promette di coprire fino a 60 metri quadri, con un piccolo display circolare - corredato da due tasti per le operazioni da fare al volo -, la ventola superiore in contrasto nero e dietro lo scomparto per il cambio del filtro. foto

A proposito di filtro, perché è lui che compie gran parte della "magia", è un tre-in-uno a carboni attivi di 650.000 mg capace di trattenere il 99,97% di particelle di 0,3 μm e può durare circa 9 mesi, come sempre tutto dipende dalla potenza di utilizzo del purificatore e dalla grandezza dell'area che deve coprire. Di fatto quello che può fare per le nostre narici è eliminare i cattivi odori dovuti a cibo o fumo, trattenere la polvere o residui di pelle (anche degli animali domestici) ma anche l'incubo degli allergici, il polline. La prova sul campo non mente: è bastato mettere lo Smart Air Purifier 4 Pro in una stanza a porte chiuse mentre nel resto della casa circolava l'aria influenzata dai vapori della cucina per sentire la differenza. Se in casa l'odore resta anche dopo aver aperto la finestra per una decina di minuti, nella stanza "purificata" il naso percepisce aria, per così dire, fresca.

Per quanto riguarda il livello di inquinamento dobbiamo giocoforza affidarci ai sensori del purificatore e ai relativi grafici osservabili sull'app: mantenendo lo Smart Air Purifier 4 Pro in modalità automatica, il livello di microparticelle resta sempre su "eccellente". Basta tenere aperta una finestra per qualche minuto per far adattare l'AI del device nella modalità più consona, il livello di PM2.5 e PM10 si alza a causa dell'inquinamento esterno (nel nostro caso piuttosto persistente, considerando l'aria di Milano) e la ventola aumenta di giri per ripristinare il livello migliore. A proposito: è indubbio che a massima potenza il purificatore si faccia sentire ma già a livello automatico, e ancor di più nella modalità notturna silenziosa, il livello di decibel resta sempre sopportabilissimo, non disturba neanche quando si va a dormire.



Avevamo parlato di app ed è giusto approfondire perché lo Smart Air Purifier 4 Pro, oltre ad essere gestito tramite Xiaomi Home, può essere abbinato a Google Home e Alexa, fondamentale per un controllo tramite la voce. Le funzioni smart permettono di gestire diverse funzionalità, a partire ovviamente dalla modalità di funzionamento, oltre a informare sul livello del filtro, in modo da prepararsi per tempo alla sostituzione (costo? Una sessantina di euro), e sulla temperatura dell'ambiente, grazie al sensore interno. Molto utile la funzione degli scenari, in modo che l'utente possa cambiare modalità in automatico in momenti specifici della giornata o della settimana, a seconda delle necessità.

Considerando il prezzo di listino di 349,99 euro è normale, per chi non ha mai valutato l'acquisto di un purificatore, chiedersi se "ne valga la pena": a prescindere dalle esigenze di ognuno e dalla considerazione che l'attenzione alla salute dell'aria sarà sempre più d'attualità in futuro, la mission che ispira Smart Air Purifier 4 Pro lo rende un perfetto esponente della categoria di quegli oggetti di cui non sapevamo di aver bisogno ma che, una volta provato, diventerà praticamente indispensabile.