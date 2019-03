Vieri, nozze segrete con la sua Costanza

21/03/2019

Nozze in gran segreto a Milano per Bobo Vieri, che lunedì scorso ha sposato Costanza Caracciolo, mamma della sua Stella, nata a novembre. Come racconta il settimanale 'Gente', il matrimonio con rito civile è andato in scena nella Sala delle nozze di Villa Litta Modigliani a Milano. A celebrarlo presidente del Municipio 9, Giuseppe Lardieri. Costanza indossava un tailleur nero con una camicetta color bianco perla, look casual per Vieri. La coppia era accompagnata solo dai due testimoni.