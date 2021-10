Programmi criptati paytv in streaming: Mediaset sarà risarcita 

Condannati a Cagliari Giovanni Morelli e Daniele Socci

Giovanni Morelli (70 anni) e Daniele Socci (41) sono stati condannati da Cristina Ornano, giudice del Tribunale di Cagliari, a un anno e 10 mesi di reclusione per aver trasmesso i programmi criptati di Mediaset Premium e Sky Italia grazie a una piattaforma in streaming di Iptv. I due, in seguito a un'indagine del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, una delle prime in Italia a riguardare il sistema delle Iptv, erano accusati di aver architettato un sistema di reti telematiche per trasmettere programmi protetti dal diritto d'autore e di ricevere, pagando pochissimi euro, tutti i pacchetti delle piattaforme Mediaset Premium e Sky.

Secondo la Procura di Cagliari i due imputati avrebbero quindi violato il diritto d'autore fornendo in pratica a numerosi utenti la possibilità di fruire dell'intera programmazione di canali criptati e normalmente accessibili solo con abbonamento.

La giudice monocratico Cristina Ornano emettendo la condanna, ha anche applicato l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. Il risarcimento a Sky e Rti (Mediaset) sarà stabilito in sede civile, ma la giudice ha comunque già riconosciuto una provvisionale di 145 mila euro per ciascuno dei due colossi televisivi.