Mind the Gum: altri otto sportivi seguono il coach Ibrahimovic

Mind the Gum, il primo integratore alimentare da gustare in formato chewing-gum, attira altri top player che seguono l'esempio di Zlatan Ibrahimovic, coach e socio aziendale dal 2019: Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessio Romagnoli, Mattia Perin, Ignazio Abate, Massimo Ambrosini, Andrea Bertolacci e Salvatore Sirigu sono diventati infatti nuovi testimonial.

Mind the Gum, grazie alle sue 15 componenti attive, molte delle quali utili alla mente e al metabolismo energetico, si rivolge a chi vuole aumentare il livello di attenzione tenendo a bada la stanchezza mentale; prodotto ideale per lavoratori, studenti, sportivi, gamers che vogliono raggiungere con impegno e determinazione i propri obiettivi senza perdere tempo prezioso. Anche il formato chewing-gum non è casuale, l’assorbimento sublinguale è più veloce che attraverso la digestione e la masticazione ha effetti straordinari: diversi studi (tra cui quello condotto dalla Human Cognitive Neuroscience Unit, Division of Psychology, University of Northumbria) hanno provato che aumenta concentrazione e memoria, con incremento fino al 36%.

Oggi Mind the Gum, creato nel 2015, è un’azienda valutata più di 17 milioni di euro, con oltre 6 milioni di Mind the Gum vendute ed ha appena annunciato la chiusura di un nuovo round di investimento da 3 milioni di euro. Tra gli obiettivi anche l'ampliamento dei canali distributivi in Italia (bar, farmacie e GDO) anche all'estero.