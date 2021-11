Mario Party Superstars: alle origini dei giochi da festa di Nintendo

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato su Switch l'ultimo capitolo di una delle serie di maggiore successo, che punta tutto sul divertimento in multiplayer

di

ALBERTO GASPARRI

Natale è ancora lontano, ma già si comincia a respirare aria di festa. Soprattutto una festa in famiglia e con gli amici, visto che un anno fa non è stato possibile ritrovarsi numerosi a causa del Covid. E cosa c'è di meglio che farlo con un nuovo gioco pensato proprio per queste occasioni? Stiamo parlando di Mario Party Superstars, il titolo di Nintendo in esclusiva per Switch, in cui potrete rivivere le emozioni del passato in modo del tutto nuovo. Una sorta di "best of" di Mario Party in un'unica collezione, con immagini in alta definizione, qualità video di ultima generazione e l'introduzione dell'online.

Avrete a disposizione 5 tabelloni classici dei primi Mario Party dell'era Nintendo 64. A partire dalla caccia di stelle tra i fiori e la glassa di "Torta di compleanno di Peach", fino alla difesa del bottino della "Stazione spaziale", passando per l'Isola Tropicale di Yoshi o la Terra del Terrore. Oltre ai tabelloni, vi potrete divertire con un centinaio di minigiochi di Nintendo 64, GameCube e delle altre vecchie console della Grande N.

Che si tratti di risparmiare monete per ottenere stelle nella modalità gioco da tavolo o di fare pratica nella modalità libera, niente può battere l'euforia che si prova a essere l'ultimo giocatore rimasto in "Il colore dei funghi" o in "Tipo Timido dice". Oltretutto, non dovrete preoccuparvi se avete una Switch Lite perché tutti i minigiochi sono compatibili con i pulsanti e non necessitano dei Joy-Con (non è previsto l'uso dei sensori di movimento o degli infrarossi) o del Pro Controller.

Come detto, il massimo del divertimento lo si ottiene giocando in compagnia e questo Mario Party Superstars vi permette di divertirvi sulla stessa console, in wireless locale, online o attraverso la modalità da tavolo (si possono salvare i progressi di ogni turno e riprendere da dove ci si era fermati). Tutte le modalità, poi, supportano il gioco online. In quella principale, quella dei tabelloni, si gioca sempre in quattro, indipendentemente dal numero di partecipanti guidati dalla IA e da persone reali. Bisogna tirare un dado con dieci facce, che determinerà di quante caselle si sposterà in avanti il vostro personaggio e grazie a una mappa del tracciato potrete verificare gli avanzamenti.

L'obiettivo è ottenere più Superstelle dei vostri avversari e per farlo ci sono diversi modi: si possono comprare durante il percorso con le monete che si vincono tramite i minigiochi, finendo sulle caselle blu o attraverso degli imprevisti. Altrimenti si possono rubare con i Boo oppure grazie a modi speciali, compresi dei bonus a sorpresa. Tutti i tabelloni permettono di essere personalizzare per durata, difficoltà e altro. Peccato che siano soltanto cinque, pur se ben realizzati e vari, anche come complessità.

Il vero cuore di Mario Party Superstars, però, sono proprio i minigiochi. Si possono giocare in vari modi: tutti contro tutti, due contro due oppure uno contro tre. Sono tanti e ben selezionati tra quelli del passato. Possono durare pochi secondi oppure parecchi minuti e chiunque potrà trovare i suoi preferiti o modificare alcuni aspetti come regole e partecipanti. Per facilitarne la scelta, vengono anche divisi per genere (che belli quelli sportivi), per console di provenienza o per difficoltà. Esistono poi un paio di extra. Le monete, infatti, si possono spendere nel negozio di Toad o in quello di Kamek e servono per comprare gli adesivi con cui comunicare con gli avversari oppure per acquistare le musiche dei vecchi titoli della saga. In vendita ci sono anche le pagine di una sorta di enciclopedia, che raccontano la storia di diversi personaggi nei vari Mario Party. Tutto carino, ma senza un vero valore ludico.

Ma veniamo al multiplayer. E' qui che Mario Party Superstars dà il suo massimo. Cosa c'è di meglio che una sfida fuori di testa con gli amici? Sia che siate principianti, sia che siate esperti giocatori, il divertimento è garantito. Peccato solo che, per non penalizzare i possessori di Switch Lite, non vengano sfruttate le doti di movimento dei Joy-Con, altrimenti si sarebbe aggiunto un altro tassello verso la perfezione. Anche perché la modalità online, che vale per tutto, è apprezzabile, ma è in locale che il titolo di Nintendo rende al massimo, visto che si può giocare con qualunque tipo di Switch e pad/controller.

Comunque, state tranquilli: anche se non avete amici (reali o virtuali), potrete lo stesso giocare e divertirvi con Mario e i suoi colleghi di avventure. Sono state aggiunte un paio di modalità speciali per i "single" come Sopravvivenza o Sfida del giorno, che vi stimoleranno a stabilire nuovi record nei vari minigiochi. Una buona idea per i solitari anche se forse questo non è proprio il gioco ideale per loro.

Tecnicamente, è stato fatto un buon lavoro di makeup, ma niente di strabiliante. In particolare, se i tabelloni e i giochi hanno fatto un passo in avanti rispetto agli originali per definizione e brillantezza dei colori, i dieci personaggi delle saghe di Nintendo presenti nel gioco, sono risultati un po' troppo standard, anche per quanto riguarda le animazioni. Musicalmente parlando, tante melodie e brani del passato sono stati ben riarrangiati, ma non catturano l'attenzione più di tanto mentre si è tutti impegnati a scannarsi in qualche sfida. Perché statene certi: che voi siate dei nostalgici di quegli anni o vogliate scoprire i giochi che hanno fatto la storia dei party game, Mario Party Superstars vi farà dimenticare di orologi e smartphone per ore e ore.