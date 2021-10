Le avventure dei Guardiani della Galassia: dai fumetti, per la difesa dell'universo

VIDEOGIOCHI

Non sono famosi e amati come Spiderman o gli Avangers, ma nemmeno vogliono esserlo, però i Guardiani della Galassia hanno conquistato in poco tempo una platea di fan sempre crescente. Merito dei fumetti e dei film a loro dedicati. Impossibile, quindi, non vederli sbarcare anche nel mondo dei videogiochi. Ed ecco così che arriva Marvel’s Guardians of the Galaxy, il titolo realizzato da Eidos-Montreal e Square Enix in stretta collaborazione con Marvel Entertainment. Si tratta un gioco di azione/avventura per single player, che reinterpreta in modo tanto originale quanto autentico i celebri Guardiani della Galassia. E' disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, in streaming con GeForce NOW e anche per Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, Italia compresa.

In Marvel's Guardians of the Galaxy sarete Star-Lord, alias di Peter Jason Quill, autoproclamato leader di questo strambo equipaggio di improbabili eroi, compreso un procione su due zampe parlante e un uomo albero... La trama è la seguente: "qualcuno" ha messo in moto una serie di eventi catastrofici dalle ceneri della Guerra Galattica e solo voi potrete coordinare gli imprevedibili Guardiani abbastanza a lungo da scongiurare un collasso interplanetario. Tra pistole elementali, attacchi di gruppo e calci acrobatici con gli stivali-razzo, tutto è permesso. In questa storia originale, incontrerete nuove creature incredibilmente potenti e rivisitazioni inedite di personaggi iconici, in un'enorme battaglia per il destino della galassia.

Come detto, il principale protagonista è Star-Lord. La sua dotazione tecnica principale sono gli stivali-razzo per volare e aiutarlo nei combattimenti, insieme alle due pistole che si evolveranno con l'avanzare del gioco. Ognuno dei suoi compagni ha poi capacità e armi specifiche, con la possibilità di attivare colpi speciali e unici per ciascuno dei Guardiani, scovandoli nelle varie ambientazioni. Un mitra per Rocket, le frustate delle liane di Groot, la katana di Gamora e le spade di Drax. Dovrete imparare a usarli a rotazione perché nei combattimenti controllerete in realtà tutta la squadra e non solo Star-Lord. Infatti, se è vero che i vostri compagni sono gestiti da una super IA anche nei livelli di difficoltà più alti, lo è altrettanto che potrete impartire ordini a ciascuno di loro utilizzando mosse che si ottengono con i punti abilità (servono esperienza e uccidere più avversari possibili).

Le fasi di combattimento prevedono anche delle divertenti boss-fight, ma è grazie all'Adunata che potrete uscire vincitori dalle situazioni più complicate. In pratica, potrete chiamare attorno a voi l'intera squadra e motivarla: così curerete tutti i danni accumulati e, per alcuni secondi, potrete scatenarla con mosse speciali. Come? Ascoltando quello che vi dicono e selezionando la risposta giusta tra le due proposte. Proprio i dialoghi sono uno dei fulcri dei Guardiani della Galassia, che si aggiunge all'enorme fase di esplorazione, alle battaglie e agli enigmi. Di fatto, se non sarete impegnati a menare le mani e usare le armi, vi ritroverete coinvolti in qualche discussione con questo o quel Guardiano. Sono tutti ben realizzati e coinvolgenti e vi faranno calare perfettamente nello spirito della serie, ma non è detto che possano piacere a tutti. Anche perché durante le bellissime cutscene, dovrete rispondere a domande o decidere come proseguire la conversazione, non solo con i compagni. Cosa che influenzerà il proseguimento dell'avventura, anche se in maniera marginale.

La parte esplorativa, che non è libera ma segue un percorso preordinato, inizia invece dalla nave quartier generale denominata Milano. Qui si torna alla fine di ogni capitolo e da qui si riparte verso nuovi pianeti. Come già in altri titoli simili, potrete esplorare gli alloggi in cerca di oggetti, chiacchierare con i presenti o esaminare i vari oggetti raccolti. Ma anche lavorare, grazie a Rocket, degli speciali rifiuti tecnologici, che troverete nel vostro viaggio e con cui migliorare le abilità di Star-Lord. E' prevista anche la possibilità di rilassarsi un po', ascoltando le varie canzoni della meravigliosa colonna sonora. Quanto alla personalizzazione, sparsi per il gioco ci sono una quarantina di costumi con cui poter cambiare l'aspetto dei protagonisti.

E veniamo alla nostra prova, che abbiamo voluto fare utilizzando la versione cloud per Nintendo Switch. Prima di addentrarci nel capitolo connessione, diciamo subito che la realizzazione di questo Marvel's Guardians of the Galaxy per la console di Kyoto è davvero di alto livello. I Guardiani sono molto ben dettagliati anche se un po' rigidi nei movimenti e nelle espressioni. Un problema che non emerge nelle fantastiche cutscene. Colori brillanti e ambientazioni profonde completano il quadro visivo. Il framerate è sempre adeguato, ma non certo strabiliante. Letteralmente strepitosa la colonna sonora, composta da oltre 30 hit dei meravigliosi anni '80, con brani di artisti del calibro di Bonnie Tyler, Rick Astley, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe e tantissimi altri. E anche il doppiaggio in italiano dei dialoghi è da lode. Un mix esplosivo che garantirà ore e ore di divertimento non solo ai fan della serie, grazie a una trama avvincente e quasi mai scontata e a un gameplay standard, ma di primo livello.

Ma come gira su Switch con il cloud? Se avete a disposizione una connessione a banda larga, di grossi problemi non ce ne sono e tutto risponde sempre alla perfezione o quasi. Lag e immagini sfuocate cominciano, purtroppo, a comparire quando il trasferimento dei dati non è al top. Per intenderci: se avete intenzione di utilizzare il flusso dati di uno smartphone o un wifi mobile a 4G, lasciate perdere. In questo caso, infatti, è un susseguirsi di messaggi di errore, continui tentativi di riconnessione, immagini a scatti e comandi impazziti, che rendono praticamente impossibile giocare. Insomma, se pensiamo, e soprattutto speriamo, che questo sia solo il primo capitolo di una saga di successo, non ci dispiacerebbe che si realizzasse anche per Nintendo una versione fisica o digitale della prossima puntata. Lo meriterebbe davvero.