La Danimarca tranquillizza: "Eriksen è in ospedale ed è sveglio"

Buone notizie dalla Danimarca: "Christian Eriksen è sveglio ed è in ospedale per ulteriori esami". Il giocatore dell'Inter si era accasciato al suolo sul finire del primo tempo della sfida degli Europei Danimarca-Finlandia ed è stato rianimato in campo. Anche la Uefa ha tranquillizzato con un comunicato: "È in condizioni stabili". La partita è stata momentaneamente sospesa: decisione ufficiale alle 19:45.