Icardi spunta al GF VIP: "Vieni alla Fiorentina", "Torna a giocare in Italia"

"Ti aspettiamo alla Fiorentina". Dal collegamento da casa di Wanda Nara, ecco spuntare in video Mauro Icardi che saluta Alfonso Signorini e il pubblico del Grande Fratello VIP per la puntata finale. E Pupo lo chiama in viola. "Va tutto bene, stasera ho cucinato grigliata. Vino tinto? Solo acqua", le parole dell'attaccante attualmente in forza al Psg. "Spero di vederti ancora in Italia a giocare", è l'augurio che Signorini gli fa prima di congedarlo.