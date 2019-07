Super Mario Maker 2 tira fuori il game designer che non sapevate avere in voi Creare i vostri livelli e condividerli online con Nintendo Switch non è mai stato così facile. Ma c'è molto di più Facebook

16/07/2019 di ALBERTO GASPARRI

Qual è il personaggio più famoso dei videogiochi? Facile: Super Mario. In oltre 30 anni di onorata carriera, l'idraulico creato da Nintendo ha fatto la storia non soltanto del mondo virtuale. E ogni volta che esce un nuovo titolo con il baffuto anti-eroe come protagonista, l'attesa è sempre molto alta. Lo era anche per Super Mario Maker 2, il secondo capitolo del gioco nato per Wii e 3DS e oggi approdato in esclusiva su Switch. Per chi non lo sapesse, non si tratta soltanto del classico platform che ha visto il nostro Mario protagonista di una miriade di avventure per portare in salvo la Principessa Peach e il Regno dei Funghi, ma di molto di più. Perché con SMM2 il giocatore ha la possibilità di crearsi il suo gioco dei sogni. Il cuore è infatti un editor di livelli praticamente sconfinato in cui ognuno potrà dare libero sfogo alla propria fantasia. Grazie a tanti nuovi strumenti di creazione, stili, elementi e funzioni di gioco, i game designer in erba, partendo da una griglia vuota, potranno posizionare i vari blocchi, nemici e oggetti dove preferiscono, in completa libertà e in modo estremamente intuitivo. E il bello è che si potranno combinare a piacimento gli elementi delle serie che tutti conosciamo per creare cose mai viste prima. Ma la grande novità è che per la prima volta in assoluto, si potrà realizzare un livello anche in squadra, grazie alla possibilità di selezionare e collocare gli oggetti condividendo lo schermo con un altro giocatore.

Senza dimenticare che Super Mario Maker 2 permette anche di giocare online con utenti da tutto il mondo, sia in modalità competitiva, sia cooperativa tramite "Livelli dal mondo". Gli iscritti a Nintendo Switch Online possono affrontare e condividere livelli, cercando le creazioni più popolari o recenti, e personalizzare l’aspetto dei propri Mii, usando oggetti che vengono sbloccati dopo aver raggiunto determinati obiettivi. E quando siete offline potrete scaricare ogni livello per giocarci fuori casa, quando meglio vi pare. Per chi è amante dell'adrenalina, poi, c'è la nuova modalità "Sfida infinita", dove l’obiettivo è completare il maggior numero di livelli possibile prima che arrivi il game over, con tanto di classifica mondiale in costante aggiornamento. Non vi basta? Non siete grandi amanti del "fai da te"? Nessun problema. Per i single player c'è la modalità Storia. Un vero e proprio gioca nel classico stile a piattaforme in cui Mario è chiamato ad aiutare la Principessa Peach a ricostruire il suo sontuoso castello. Per finanziare la ricostruzione, deve accumulare monete accettando incarichi e completando più di 100 livelli creati da Nintendo. Infine, per giocare con i propri amici senza bisogno di una connessione basterà creare una stanza virtuale, in cui fino a quattro giocatori vicini possono cimentarsi contemporaneamente con lo stesso livello, ognuno sulla propria console, nei panni di Mario, Luigi e dei loro amici Toad e Toadette. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Ma entriamo nel dettaglio della nostra recensione. Il cuore di questo Super Mario Maker 2 è l'editor di livelli. Se pensate che ci voglia tempo e pazienza per prenderci la mano, allora sbagliate di grosso. Nintendo è riuscita a realizzare un creatore di sfide facile, intuitivo e immediato. Una volta scelto il tema e lo sfondo tra quelli disponibili e proveniente dai vari capitoli di Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, New Super Mario Bros e, grande novità, Super Mario 3D World, vi basterà dare sfogo alla vostra fantasia. Come? Pescando dalla miriade di elementi presenti ai lati dello schermo: dai cubi ai tubi, dalle piante carnivore ai funghetti, tutto quello che conoscete, ma anche quello che non ricordavate esistere, è presente. E grazie all'uso del touchscreen in modalità portatile, le dita saranno anche più veloci del pensiero. Al contrario, in modalità cooperativa, l'obbligo di usare i joy-con rallenterà parecchio la creazione delle vostre opere. Peccato. La vera soddisfazione, comunque, è poter pubblicare online i livello ideati da voi, forse ancora di più che giocare quelli degli altri. A proposito: ricordatevi che le vostre creazioni potranno andare online solo se voi stessi riuscirete a completarli giocando. Un modo intelligente per non affollare la Rete con improbabili sfide impossibili da terminare. Cosa che penserete spesso quando vi cimenterete nella modalità "Sfida infinita", dove non sarà difficile imbattersi in livelli che fanno invidia anche ai migliori sviluppatori di Nintendo. Un difetto? C'è e per qualcuno potrebbe non essere da poco. E' l'obbligo di sottoscrivere un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, non solo per giocare, ma anche per condividere le vostre realizzazioni.

Per fortuna viene in aiuto la modalità "Storia", che con i suoi 100 livelli e passa, vi regalerà ore e ore di divertimento. E zero frustrazione visto che potrete superare le fasi più complesse grazie alla possibilità di far completare i livelli a Luigi o di modificare lo scenario inserendo "scappatoie" o ricevendo aiuti o poteri in grado di oltrepassare anche le fasi più complicate. E dal punto di vista tecnico direte voi? Stiamo parlando di un platform in 2D, che non richiede di avere chissà quali capacità alla vostra Switch. Tradotto: vi troverete davanti un prodotto ben fatto, senza inciampi e appagante anche dal punto di vista grafico, ma pur sempre un classico gioco di piattaforme. Piuttosto, vi invitiamo a non sottovalutare il nostro avvertimento: ricordate che questo Super Mario Maker 2 può creare dipendenza!

