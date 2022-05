Fai gol per il Pianeta: Aworld, Zeroco2 e Lega Serie A insieme per la sostenibilità 

L'INIZIATIVA

La startup scelta dall’ONU per la campagna globale ActNow e la B Corp zeroCO2 hanno lanciato una sfida aperta a calciatori e amanti del pallone raggiungendo l’obiettivo di messa a dimora di 3.100 alberi in Italia. Belotti premiato come il protagonista della giornata

20 squadre di Serie A, 31 gol segnati e 3.100 alberi messi a dimora in diverse aree del Bel Paese: questi sono i risultati dell’ultima iniziativa lanciata da AWorld, l’App scelta ufficialmente dalle Nazioni Unite a supporto della campagna globale contro il cambiamento climatico ActNow, e zeroCO2, B Corp italiana che sviluppa progetti di riforestazione ad alto impatto sociale, grazie al supporto di TIM e Lega Serie A.

La challenge, lanciata con il claim “Facciamo gol per il Pianeta! Scarica AWorld, agisci e pianta un albero”, è stata supportata da tutte le squadre della Serie A Tim che sono scese in campo nella giornata del 1° maggio 2022 con l’obiettivo di mettere a dimora 100 alberi per ogni rete segnata. Il Napoli è stata la squadra che ha dato il contributo maggiore con 6 gol segnati e 600 alberi piantumati. Seguono Lazio, Torino e Spezia con 10 gol complessivi e 1000 alberi. Il capocannoniere di giornata è stato Andrea Belotti, attaccante del Torino che ha contribuito a piantare 300 alberi con i suoi 3 gol in partita. Per questo motivo AWorld ha deciso di premiarlo con una illustrazione e con un certificato di adozione degli alberi messi a dimora con i suoi gol.

Gli alberi sono già tutti piantati e contribuiranno a generare un impatto positivo per il Pianeta e per le comunità contadine che da essi dipenderanno. Fino a fine maggio, scaricando l’applicazione AWorld, sarà possibile unirsi alla sfida completando il maggior numero di azioni sostenibili sulla piattaforma. Per ogni 100 azioni completate sarà piantato un albero fino a un massimo di 5000 alberi totali. La Challenge lanciata ha raggiunto e ampiamente superato l’obiettivo, totalizzando 101841 azioni.