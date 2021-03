"Dona acqua, salva una vita": lo sport sostiene la campagna Oxfam

Oltre due miliardi di persone nel mondo non hanno acqua sicura per bere e lavarsi. La maggior parte sono donne e bambini. E oggi a causa del Covid le loro vite sono ancora più a rischio. Le comunità più colpite vivono in Paesi in cui il virus si è aggiunto a guerre e crisi climatiche. Solo in Yemen e Siria oltre 35 milioni di persone non hanno accesso a fonti d’acqua pulita. Il mondo dello sport sostiene la campagna di raccolta fondi Dona acqua, salva una vita lanciata da Oxfam Italia. Fino al 28 marzo è possibile sostenere i progetti di Oxfam per contribuire a cambiare le cose, donando acqua e salvando migliaia di vite con SMS solidale o chiamata da telefono fisso al 45584.