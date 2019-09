Sportmediaset.it, le dirette streaming: il palinsesto di oggi

Una giornata intensa di sport da vivere tutta su Sportmediaset.it con molte dirette streaming. Si comincia alle 13 con il tg di Sportmediaset dove si commenterà il ko del Milan e la giornata di campionato. È anche vigilia di Champions League e alle 14:30 Sarri parlerà in conferenza in vista della sfida con il Bayer Leverkusen. Alle 15 scenderà in campo l'Atalanta per la rifinitura pre Shakhtar Donetsk, mentre la Juve si allenerà alla Continassa alle 16:15. In mezzo, alle 15:30, la chat di Sabatini che risponderà alle vostre domande. Per chiudere alle 18:30 la conferenza di Gasperini. Tutto sarà visibile anche sulla nostra app.