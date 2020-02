Coronavirus, la reazione degli sportivi: Balotelli preoccupato

CORONAVIRUS

Il Coronavirus sta diffondendo il panico nelle zone colpite nel Nord Italia. Scuole e luoghi pubblici chiusi, treni semi-deserti e supermercati presi d'assalto. Il virus spaventa proprio tutti e anche alcuni sportivi hanno fatto intravedere la propria reazione sui social. Uno dei più preoccupati è l'attaccante del Brescia, Mario Balotelli: "Un fatto gravissimo. Come una guerra" ha postato su Instagram, prima di accendere la polemica sulla gestione della situazione "Chiudete le stazioni e gli areoporti, porti e dogane almeno finché non si trova la cura! Lo farete quando saremo tutti contagiati?".

SuperMario però non è l'unico personaggio legato al mondo dello sport ad aver esternato pubblicamente la propria preoccupazione. Sempre su Instagram, le compagne degli interisti Lautaro Martinez e Stefano Sensi non hanno nascoto un certo disagio. "Questo è l'unico posto dove mi vedrete nei prossimi giorni - ha postato su Instagram Agustina Gandolfo, fidanzata dell'argentino, con una foto dell'abitazione -. Non esco più". Simile il messaggio di Giulia Amodio, fidanzata di Sensi: "Ragazzi io sono diventata ipocondriaca. Vi prego stiamo tutti attenti, mi sento male al pensiero di quello che possa succedere".

In rete però c'è anche chi tenta di smorzare i toni, invitando i follower a non farsi prendere dal panico. E' il caso di Claudio Marchisio che, postando una foto degli scaffali dei supermercati vuoti, allega un messaggio eloquente: "Ragioniamo". Prima di scrivere un testo di riconoscenza per i medici e tutto il personale sanitario. Come Wanda Nara che in una story ha postato: "Un abbraccio a tutti i medici, infermieri, oss d'Italia che si sono esposti più di tutti al contagio del Coronavirus. Che dio vi benedica".

Infine due pallavoliste come Paola Egonu e Francesca Piccinini. La prima ha condiviso un post informativo per cercare di smorzare il panico, così come Francesca Piccinini che in risposta alle speculazioni ha scritto: "Signore aiutaci tu".