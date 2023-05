Charles Leclerc nuovo testimonial U-Power: lo spot sulle reti Mediaset

© ufficio-stampa

"U-Power" presenta il nuovo progetto di caschi e guanti da lavoro con un testimonial d’eccezione Charles Leclerc. In onda dal 27 maggio in esclusiva sulle reti Mediaset, lo spot, girato in uno stile che ci ricorda "A-Team,” nota serie tv anni 80, ci mostra Charles Leclerc che aiuta un gruppo di professionisti alle prese con un problema tecnico su un mezzo in panne, fondamentale per la buona riuscita della loro giornata di lavoro in cantiere. Charles Leclerc e il suo “U-Team” riparano il guasto in tempo record, anche se per il pilota, eccellenza nella velocità, si può sempre fare meglio e “guadagnare qualche secondo usando gli strumenti giusti”. Questa campagna internazionale di U-Power, dedicata al lancio di guanti e caschi da lavoro, coinvolgerà anche i principali media in Spagna e Francia. La creatività e la produzione dello spot sono firmati Vision Works, e i rapporti fra U-Power e il testimonial sono stati curati dall’agenzia milanese Evolution Doing.