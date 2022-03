Yulimar Rojas atterra a 15,41 nel triplo di Madrid

Grandissimi risultati ieri sera, nel corso del World Indoor Tour di Madrid, ultima prova Gold in calendario, con lo straordinario esordio stagionale nel salto triplo della venezuelana, campionessa olimpica e bi primatista del mondo, Yulimar Rojas che ha illuminato la manifestazione nell’Arena dove aveva stabilito il record indoor di 15.43m due anni fa, saltando 15.41m per una vittoria schiacciante davanti alla seconda, la cubana Liadagmis Povea, fermatasi a 14,08m. Da sottolineare il buon terzo posto dell’azzurra Ottavia Cestonaro che ha chiuso con un miglior salto di 13.63, con una sequenza di 13.54, due nulli, la misura migliore della sua gara, per poi finire con un 13.59 e un 13.62, su livelli quindi sempre abbastanza costanti.