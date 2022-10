Yehualaw cade ma trionfa nella maratona di Londra

Amos Kipruto vince nella gara maschile

L’etiope Yalemzerf Yehualaw ha vinto la maratona femminile di Londra in 2h17’26 sfiorando di tre secondi il record personale di 2h17’23 realizzato in occasione della vittoria alla Maratona di Amburgo lo scorso Aprile, quando corse il miglior tempo di sempre per una debuttante sulla distanza.

A soli 23 anni Yehualaw ha centrato lo straordinario traguardo di correre sotto la barriera delle 2h18 nelle uniche due maratone disputate nella sua ancora giovane carriera, e la vittoria di ieri assume contorni ancor più straordinari perché l’atleta è stata anche vittima di una rovinosa caduta a circa 10 km dall’arrivo.

In carriera Yalemzerf ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di mezza maratona di Gdynia in Polonia in 1h05’19 e, nella stagione 2022, ha stabilito la miglior prestazione all-time sui 10 km su strada a Castellon con 29’14 lo scorso Febbraio oltre al successo nella mezza maratona di Antrim con 1h04’22 il 28 Agosto.