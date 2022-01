Yaremchuk a Valencia sui 10 km

Jeruto attacca il primato del mondo

Dopo il Campaccio di giovedì scorso, prima grande corsa campestre internazionale dell’anno, sarà la volta del primo grande evento su strada in quella che è definita la Ciudad del Running, la citta spagnola di Valencia dove, in qualsiasi gara sia su strada che su pista, si riescono spesso ad ottenere dei grandi riscontri cronometrici.

Oggi si correrà una 10 chilometri, la Valencia Ibercaja, con alla partenza alcuni azzurri tra cui Sofiia Yaremchuk, l’atleta ucraina che proprio un anno fa ha avuto la cittadinanza italiana, già campionessa tricolore in carica sulla distanza per aver vinto il titolo con 32’39 nello scorso ottobre a Forlì, ma che vanta un personale di 32’06 realizzato all’inizio di luglio a Lens, in Francia, a soli quattordici secondi dal record nazionale stabilito nel 2012 da Nadia Ejjafini con 31’52 a Manchester.

La 27enne dell’Esercito è al ritorno agonistico dopo il suo brillante esordio in una maratona, quella di Venezia del 24 ottobre scorso, quando ha conquistato il successo con il promettente crono di 2h29’12.

Sul veloce percorso della città spagnola, che gode sempre di un fantastico clima, sarebbe dovuta essere alla partenza l’etiope Yalemzerf Yehualaw, che proprio a Valencia sulla mezza maratona ha corso nel tempo di 1h03’51, in una gara di fine ottobre in cui ha siglato il secondo crono di sempre al mondo, con un formidabile parziale di 29’45 al passaggio dei 10 chilometri.