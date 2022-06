Vissa alla ricerca del pass per i Mondiali ai Campionati Italiani di Rieti

Intervista esclusiva con la mezzofondista azzurra, che studia negli States, reduce da un inizio di stagione in grandissima crescita.

Inizia oggi, con l’anteprima costituita dalle due gare di marcia sui 10 km in strada, la 112esima edizione dei Campionati Italiani assoluti di atletica che vedranno tantissime sfide appassionanti dove, vari atleti o atlete, avranno l’ultima possibilità di ottenere il minimo per i Campionati del Mondo di Eugene, oppure di acquisire punti utili ai fini del ranking mondiale che assegna altri posti per la manifestazione iridata statunitense.

Una delle gare sicuramente più incerte e interessanti, da seguire per vari aspetti, sarà quella dei 1500 femminili, specialità in enorme crescita in Italia grazie ai brillanti risultati di Gaia Sabbatini e alla definitiva rinascita di Federica Del Buono, entrambe già qualificate per i mondiali avendo ottenuto il minimo e che, nella manifestazione reatina, si cimenteranno sugli 800 metri.

Assenti dunque le due leader stagionali italiane, la gara di Rieti vedrà quale favorita l’emergente mezzofondista azzurra Sintayehu Vissa, che lo scorso 11 giugno si è laureata campionessa NCAA sui 1500 metri dei Campionati Universitari statunitensi, disputati proprio nello Stadio di Hayward Field a Eugene, con il crono di 4’09”42, ma che pochi giorni dopo ha preso un volo per l’Italia e, prima di tornare nel suo paese, si è fermata in Spagna dove ha ottenuto un brillante quarto posto nella stessa disciplina al Continental Tour di Castellon de la Plana, dove ha ottenuto il suo nuovo personale di 4’04″64, che l’ha fatta diventare la settima italiana di ogni epoca sulla distanza.