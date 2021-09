Vallortigara a Berlino per continuare a salire

Warholm, Lasitskene e Mihambo stelle per la festa del centenario del meeting ISTAF

Torna oggi la grande atletica sulla mitica pista blu dell’Olympiastadion di Berlino in occasione del Meeting ISTAF, tappa tedesca del Continental Tour Silver

Il campione olimpico nonché primatista mondiale dei 400 ostacoli, Karsten Warholm, sarà certamente il protagonista più atteso nella capitale tedesca, ma da seguire con grande attenzione anche l’altra campionessa a cinque cerchi Mariya Lasitskene che, come il norvegese, ha vinto nel salto in alto giovedì scorso il Trofeo della Diamond con l’eccezionale misura di 2,05, a solo 1 centimetro dal suo personale e 4 dal record del mondo assoluto.

La gara dell’alto sarà certamente la più avvincente con anche la presenza dell’australiana Nicola McDermott ma, per i colori azzurri, sarà interessante vedere di nuovo in pedana Elena Vallortigara, che sta attraversando un buon momento di forma e ha vinto la tappa del Continental Tour Gold, a Chorzow domenica scorsa, eguagliando la misura di 1.96m già superata a Sotteville le Rouen in Luglio.

La vicentina allenata da Stefano Giardi ha vinto anche a Berna con 1.93m, misura saltata pure alle Olimpiadi di Tokyo che non è bastata però per darle la qualificazione alla finale.

Tornando alle due più attese protagoniste dell’alto femminile va ricordato che, a parte il primo e secondo posto alle Olimpiadi, sono entrambe ancora in eccellenti condizioni di forma con la Lasitskene che ha vinto in Diamond League, prima di Zurigo, anche a Losanna con 1.98m, mentre si è piazzata seconda a Parigi con 1.98m e a Bruxelles con 2.00m.