Una domenica memorabile di atletica

Una giornata di emozioni pazzesche

Che giornata memorabile per l’atletica italiana e mondiale allo Stadio Nazionale di Tokyo. Le immagini arrivate dalla capitale nipponica sono state il miglior spot pubblicitario per il nostro amato sport e andranno spedite direttamente a tutte le scuole di atletica per spiegare quanto è bella l’atletica e quanti valori umani sa trasmettere alle nuove generazioni.Oltre ai trionfi degli splendidi azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi si è aggiunto l’incredibile record del mondo da 15.67m della cavalletta venezuelana Yulimar Rojas nel salto triplo. Pochi minuti prima del via dell’attesissima finale dei 100 metri maschili che hanno incoronato Jacobs nuovo re della velocità mondiale, Rojas ha cancellato dopo 26 anni il record del mondo dell’ucraina Inessa Kravets ai Campionati del Mondo di Goteborg 1995.