Tutta l’Italia per gli Eurocross di domenica a Bruxelles

Crippa e Battocletti punte dell'iceberg di una formazione molto agguerrita

Si correranno domenica prossima 10 dicembre a Bruxelles i Campionati Europei di corsa campestre con la presenza di 42 atleti azzurri impegnati in tutte e 7 le prove previste, tra categorie assolute e giovanili, compresa la staffetta mista, tra cui su tutti i due leader indiscussi saranno Yeman Crippa e Nadia Battocletti, ma certamente l’attenzione dei tifosi italiani sarà incentrata anche su tanti altri che potranno esprimere al meglio il loro talento in questa prestigiosa competizione di fine autunno.

Il ricordo va all’edizione dell’anno scorso a Venaria Reale, in provincia di Torino, con il secondo posto nel medagliere finale ma con l’obiettivo di poter fare ancora meglio, a cominciare dalla gara maschile assoluta sui 9 km dove il pluriprimatista nazionale nonché campione europeo dei 10000 metri in pista, Crippa, sarà certamente uno dei favoriti in una gara in cui non sarà presente il fenomenale norvegese Jakob Ingebrigtsen, dominatore delle due edizioni passate e mai sconfitto anche nelle precedenti quattro partecipazioni, quando era ancora nella categoria under 20.

Yeman in questo evento continentale è stato d’argento a Lisbona nel 2019, quarto lo scorso anno e ritirato a Dublino 2021, prendendo in considerazione soltanto le presenze da assoluto, ed il suo principale rivale dovrebbe essere il belga Isaac Kimeli, bronzo nell’edizione piemontese del 2022, mentre la famiglia Ingebrigtsen sarà rappresentata da Henrik, poi per la Francia ci saranno Yann Schrub e Hugo Hay, per la Spagna Fernando Carro e Ouassim Oumaiz, con gli atleti della Gran Bretagna che rappresentano una sorpresa da scoprire.