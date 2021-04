Tra un mese le World Relays di Chorzow

I Campionati del Mondo di staffette in Polonia

Tra 30 giorni esatti, l‘1 e il 2 maggio, si svolgerà il primo grande appuntamento mondiale dell’anno in pista, il primo oltretutto dall’esplosione della pandemia.

Saranno i Campionati del Mondo di Staffette, evento molto importante in quanto, al di là dell’assegnazione di un titolo per ogni gara in programma, sarà decisivo per definire alcuni posti per fare parte delle 16 squadre che potranno partecipare alle Olimpiadi nelle 5 discipline previste: le due 4×100, le due 4×400 e la 4×400 mista.

L’Italia è già qualificata per quanto riguarda gli uomini nella 4×400, e per le donne nella 4×100, in virtù delle finali raggiunte, da queste squadre, nel corso dei mondiali di Doha mentre, attualmente, le staffette 4×100 uomini, la 4×400 mista e la 4×400 donne sono ampiamente dentro la lista dei partecipanti grazie all’ottima posizione nel ranking mondiale ma, per essere certi che non vi siano sorprese sino al 29 giugno, l’ideale per queste squadre sarebbe ottenere la finale in Polonia, che garantirebbe il pass diretto per il Giappone.