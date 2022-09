Tortu protagonista al Festival dello Sport di Trento

Il campione olimpico si è raccontato insieme ad altri campioni

Trento è stata per alcuni giorni la capitale del mondo sportivo con la quinta edizione del Festival dello Sport, evento di elevata importanza mediatica che, anche quest’anno, ha visto la presenza di tanti grandi campioni del presente e del passato di ogni disciplina sportiva, che si sono raccontati davanti al numeroso pubblico presente nel capoluogo trentino.

L’atletica ha avuto un ruolo di primo piano nell’edizione conclusa domenica scorsa con protagonisti giovani e meno giovani che si sono raccontati, a cominciare dal campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, presente nella giornata inaugurale, per proseguire con il leggendario saltatore in lungo, lo statunitense Bob Beamon, con la prima donna italiana capace di superare i 2 metri nell’alto, Sara Simeoni, con il campione europeo dei 10.000 metri a Monaco di Baviera, Yeman Crippa, e con altri due campioni a cinque cerchi del Giappone quali Massimo Stano per la marcia e Filippo Tortu per la staffetta 4×100.