Tamberi in pedana per un nuovo sogno mondiale

Oggi giornata conclusiva dei campionati del mondo al coperto di Belgrado, che hanno riservato certamente alcune sorprese più o meno clamorose, tra cui su tutte la sconfitta del campione olimpico e primatista del mondo nel getto del peso Ryan Crouser, ma anche la trionfale volata di Marcell Jacobs sui 60 metri non totalmente prevista, in quanto sembrava favorito il campione del mondo Christian Coleman. Ed è proprio sullo slancio e l’entusiasmo derivante dalla straordinaria prova di ieri sera del velocista azzurro, il quale ricordiamo come abbia vinto il titolo mondiale sui 60 metri realizzando anche il nuovo primato europeo di 6″41, che guardiamo con grande ottimismo alla gara di questa mattina del salto in alto dove ci sarà il debutto stagionale del campione olimpico Gianmarco Tamberi, che cercherà di regalare all’Italia quantomeno un altro podio e, magari, di replicare il suo titolo iridato indoor conquistato a Portland nel 2016.

Getty Images