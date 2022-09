Sulek e Victor vincono il Tour delle prove multiple

© Getty Images

La polacca Adrianna Sulek e il grenadino Lindon Victor hanno vinto la classifica finale del World Athletics Tour Gold di prove multiple, che tiene conto dei migliori tre risultati nel circuito convertendoli in punteggi come quelli utilizzati nel sistema del ranking mondiale, e riceveranno la wild card per partecipare ai Mondiali di Budapest in Ungheria nel 2023 oltre a un assegno da 30.000 dollari. Sulek, campionessa europea under 23, ha iniziato la stagione 2022 con la medaglia d’argento nel pentathlon dei Mondiali Indoor di Belgrado e ha poi proseguito il suo eccellente momento di forma, durante la stagione outdoor, nel Tour delle Prove Multiple con la vittoria nel Memorial Wieslaw Czapiewski dedicato al ricordo del suo primo allenatore.