Stecchi nella Copernicus Cup di Torun per salire ancora

Grande atletica stasera in Polonia con la terza prova Gold del World Indoor Tour

Dopo la parentesi statunitense di Boston dello scorso 4 febbraio, torna oggi in Europa il World Indoor Tour Gold con la Copernicus Cup di Torun, in Polonia, che vedrà sfide molto interessanti ed anche un tentativo annunciato di record del mondo sulla distanza del miglio da parte dell’etiope Gudaf Tsegay, che cercherà di migliorare il 4’13″31 realizzato nel 2016 della connazionale Genzebe Dibaba.

Sarà prima di tutto per quanto riguarda i colori azzurri una nuova occasione di rilancio per lo specialista del salto con l’asta Claudio Stecchi che, tornato finalmente in gara dopo oltre 18 mesi di lontananza dalle pedane agonistiche a causa di vari problemi fisici, ha dapprima superato la quota di 5,55 il 28 gennaio a Sabadell in Spagna, e poi quella di 5,70 sabato scorso 4 febbraio a Lodz, sempre in Polonia dove stasera proverà ad attaccare la misura di 5,82 che è per lui necessaria da superare ai fini della qualificazione per gli Euroindoor di Istanbul dal 2 al 5 marzo.