Spazio alla maratona di Amsterdam

Nella capitale olandese la quinta tappa del World Athletics Elite Platinum Label

Il primato del percorso della TCS Amsterdam Marathon potrebbe essere messo in pericolo oggi quando campioni del calibro di Tamirat Tola, Laul Gebresilase, Ayele Abshero e Amdework Walelegn si sfideranno, dalle ore 9, sulle strade della città olandese in occasione della classica gara targata World Athletics Elite Platinum Label, che come da tradizione parte e arriva nello storico Stadio Olimpico, teatro delle Olimpiadi del 1928. Le ultime nove edizioni della gara maschile sono state vinte da atleti keniani, ma questa striscia vincente potrebbe concludersi perché i migliori cinque atleti iscritti sono etiopi.

Tola ha stabilito il primato personale in occasione della Maratona di Dubai del 2018 correndo in 2h04’06”, che è eguale al primato della Maratona di Amsterdam detenuto da Lawrence Cherono dal 2018. L’atleta etiope ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi sui 10000 metri a Rio de Janeiro 2016, la medaglia d’argento ai Mondiali di Londra 2017 e la Maratona di Dubai nel 2017 in 2h04’11”.

Tamirat Tola: “Mi stavo preparando per la Maratona di Tokyo prima che venisse cancellata, ma sono contento di gareggiare ad Amsterdam. Mi piace molto questo paese. E’ la prima volta che gareggio qui. Le previsioni del tempo parlano di condizioni climatiche perfette per realizzare una buona prestazione. Spero di realizzare il record personale”.

Gebrsesilase ha il miglior tempo tra gli iscritti con il personale di 2h04’02” realizzato nel 2018 in occasione del secondo posto a Dubai al debutto sulla distanza precedendo Tola di quattro secondi. L’etiope ha corso due volte in 2h04’31” a Valencia nel 2018 e a Milano nel 2021.

Da seguire anche il terzetto di atleti etiopi formato da Abebe Negewo, Chalu Deso Gelmisa e Ayele Abshero, che partono tutti con tempi di accredito al di sotto delle 2h05’.

Il trentasettenne Degefa ha stabilito il record personale di 2h04’51” a Valencia due anni fa.

Gelmisa vanta un record personale di 2h04’53” stabilito sempre a Valencia nel 2020.

Abshero ha stabilito il record personale di 2h04’23” a Dubai nel 2012 e ha corso anche i 5000 metri in 13’11”38 nel 2009 a Hengelo e i 10000m in 27’48”84 nel 2011.