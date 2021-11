Simwaka prestata dal calcio all’atletica per il sogno olimpico

La storia della velocista del Malawi che è anche un'ottima calciatrice

Il Malawi è una nazione del Sudest dell’Africa, di circa 19 milioni di abitanti, senza sbocchi sul mare ma caratterizzato da paesaggi montuosi interrotti dalla Great Rift Valley e dall’enorme lago Malawi.

Asimenye Simwaka, circa 17 mesi prima dei giochi olimpici di Tokyo 2020, faceva parte della nazionale di calcio femminile di questo paese grazie alla sua notevole tecnica per questo sport, sin da ragazzina, e mai si era avvicinata all’atletica leggera o tanto meno gareggiato in qualsivoglia gara relativa ma poi, all’improvviso per la 24enne atleta quarta nata di una famiglia di 7 figli, il 16 febbraio 2020 è successa una cosa imprevedibile.