Sidorova quarta donna nella storia a superare 5 metri con l’asta

Oltre i 5 metri con l'asta

La campionessa del mondo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo, Anzhelika Sidorova è diventata la quarta donna nella storia dell’atletica a superare la misura di cinque metri nel salto con l’asta, vincendo con 5,01 m nel meeting Weltklasse Zurigo il titolo della Wanda Diamond League 2021. Considerando che Armand Duplantis ha poi ottenuto il suo Diamante valicando l’asticella a 6,06 l’evento di ieri sera sarà ricordato come il primo della storia in cui le barriere di cinque e sei metri sono state entrambe superate. La Sidorova aveva provato varie volte ad attaccare tale importantissima misura ma era solo riuscita ad arrivare a 4,95, suo record precedente, quando aveva vinto il titolo mondiale a Doha, mentre in Giappone non era andata oltre i 4,85 per arrivare sul secondo gradino del podio e forse, anche l’aver mancato la vittoria olimpica le ha dato l’ulteriore spinta e motivazione per il grandissimo risultato di ieri che può essere ritenuto il principale, da un punto di vista tecnico, di tutte le 32 finali disputate.