Sei ori per una super Italia agli Europei under 23

Straordinario risultato finale complessivo della nazionale italiana di Atletica che, nel corso dei Campionati Europei Under 23, chiusisi ieri a Tallinn in Estonia, conquista un bottino ricchissimo con tanti promettenti atleti azzurri che a poche settimane dalle Olimpiadi di Tokyo.

L’Italia del vice Direttore Tecnico Antonio Andreozzi si prende il primo posto nel medagliere, per la prima volta nella propria storia, in tredici edizioni di tale manifestazione.

Alla fine delle quattro giornate di gare gli azzurri concludono al primo posto con 13 medaglie, di cui 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi e ben sette di queste medaglie arrivano nella giornata finale della rassegna continentale, con quattro straordinari ori ottenuti da Gaia Sabbatini nei 1500 metri, Andrea Dallavalle nel salto triplo, Simone Barontini negli 800 e Nadia Battocletti nei 5000.

Bisogna scorrere gli annali per tutti i confronti del caso, ma non ci sono paragoni: prima di Tallinn 2021, il migliore piazzamento azzurro nel medagliere della rassegna continentale under 23 era stato il quarto posto di Turku 1997, edizione inaugurale della manifestazione, quando gli azzurri avevano anche ottenuto il record di quattro ori, imbattuto fino a ieri.