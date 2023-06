Sabbatini seconda a Turku nei 1500 in 4’03″88

Weir secondo nel peso a Kladno con 21,55

© sprintnews Convincente prestazione di Gaia Sabbatini nei 1500 metri donne del meeting Gold di Continental Tour disputato ieri a Turku, in Finlandia, con la mezzofondista azzurra che ha sfiorato il successo con un bel finale per chiudere alla fine seconda in 4’03″88, primato stagionale e terza prestazione in carriera, nella gara vinta dall’irlandese Sarah Healy in 4’03″85, mentre ha terminato al nono posto Federica Del Buono con 4’06″29.

Quinto posto per Sara Fantini nel lancio del martello al femminile con 70,37 al quarto turno, nella gara che ha riproposto il duello tra la statunitense oro mondiale Brooke Andersen, vincitrice con 76.45, e la canadese d’argento Camryn Rogers, seconda con 76.21, mentre si è piazzata sesta Dariya Derkach nel salto triplo donne con 13,71 nella competizione vinta dalla giamaicana Shanieka Ricketts con 14,20.

Buona anche la prestazione di Hassane Fofana che, nei 110 ostacoli uomini, ha ottenuto prima 13″46 in batteria e poi 13″43 in finale, a un solo centesimo dal primato personale di due anni fa, per un terzo posto alle spalle dello statunitense Jamal Britt primo in 13″32 e al brasiliano Rafael Pereira secondo in 13″41.

Settimo con il miglior tempo personale dell’anno Catalin Tecuceanu che ha chiuso gli 800 metri uomini in 1’45″69, stesso destino nei 400 ostacoli donne per Rebecca Sartori che ha siglato il suo miglior crono 2023 con 56″01 che le è valso l’ottavo posto ed infine, Elisa Maria Di Lazzaro è stata eliminata nella batteria dei 100 ostacoli donne con un sia pur positivo 13″04.